Кулинарный сайт

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Обзор препаратов с витамином D
Рассказываем, какие БАДы с витамином Д стоит покупать, а какие нет (и почему). Сравниваем цены и отзывы, описываем реальные плюсы и минусы каждого препарата.
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рецепты
Турецкие рулетики с сыром
Закуски
Рецепт классического блюда турецкой кухни - ароматный овечий сыр со свежей петрушкой и специями, завернутый в слои нежного теста фило.
Смузи из свеклы, банана и черники
Витаминные смузи
Рецепт полезного низкокалорийного смузи потрясающего цвета, в котором идеально сочетаются овощи и фрукты. Отличный напиток для девушек на диете!
Смузи из шпината, авокадо, груши и банана
Витаминные смузи
Ещё одна вариация рецепта «зелёного» смузи для здорового перекуса. Отличное сочетание вкуса груши и шпината, текстуры авокадо и сладости банана.
Морковно-банановый смузи с малиной
Питательные смузи
Простой фруктово-овощной смузи с необычным сочетанием ингредиентов: морковь, банан и малина. Для питательности и сытности добавлен ванильный протеиновый порошок и молоко.
Смузи с финиками, бананом и какао
Питательные смузи
Простой рецепт шоколадного смузи на миндальном молоке с финиками и бананом. Отлично подойдёт в качестве перекуса и особенно понравится детям!
Смузи из капусты кейл и миндальной пасты
Витаминные смузи
Простой рецепт низкокалорийного несладкого «зелёного» смузи, который отлично подходит для худеющих.
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